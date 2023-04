Varuh s predstavniki srbske narodne skupnosti o njihovem položaju v Sloveniji

Ljubljana, 4. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes na obisk sprejel predstavnike srbske narodne skupnosti v Sloveniji. S predsednikom in podpredsednikom Zveze Nacionalnega sveta Srbov Slovenije Branislavom Rajićem in Milošem Konjevićem se je pogovarjal o položaju srbske narodne skupnosti v Sloveniji in njenih prizadevanjih za ustavno priznanje.