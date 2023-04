V Berlinu, Londonu in Washingtonu pozdravili vstop Finske v Nato

Berlin/London/Washington, 4. aprila - Nemški kancler Olaf Scholz je pozdravil današnji vstop Finske v zvezo Nato in izrazil podporo Nemčije vstopu Švedske v zavezništvo. Vstop Finske sta pozdravila tudi britanski premier Rishi Sunak, ki jo je označil za zgodovinsko, in predsednik ZDA Joe Biden. Ta je Turčijo in Madžarsko tudi pozval, naj nemudoma ratificirata še vstop Švedske.