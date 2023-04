V Gibanju Svoboda in Levici izrazili podporo stavkajočim na RTVS

Ljubljana, 4. aprila - Stavkajočim na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so danes s 24-urno prekinitvijo dela zaostrili stavkovne aktivnosti, so podporo izrazili tudi v koalicijskih Gibanju Svobodi in Levici. V največji vladni stranki se v znak podpore tako danes ne bodo udeležili večerne oddaje na to temo, v Levici pa ob tem vodstvo RTVS pozivajo k odstopu.