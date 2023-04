Na prvem uradnem srečanju Papiča in Štruklja o prenovi plačnega sistema in kolektivnih pogodbah

Ljubljana, 4. aprila - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije je bilo danes prvo uradno srečanje s sindikatom Sviz po reorganizaciji ministrstva. Glavna tema srečanja je bila prenova plačnega sistema, skupno delovanje v bodoče in področje kolektivnih pogodb, sta v izjavi za javnost povedala minister Igor Papič in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.