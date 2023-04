EU bo izbranim projektom mladih s področja zelenega prehoda namenila 720.000 evrov

Bruselj, 4. aprila - EU je v okviru pobude #EUTeens4Green izbrala 75 projektov mladih, s katerimi bodo ti spodbujali zeleni prehod in o njem ozaveščali, med njimi tudi dva slovenska. Projektom bodo skupno dodelili več kot 723.000 evrov, so so sporočili iz Evropske komisije. Vsak izbrani projekt bo tako dobil med 7000 in 10.000 evrov.