Na okrogli mizi zagovornika načela enakosti o pomembnosti spoštovanja raznolikosti na področju dela

Ljubljana, 4. aprila - Proces upravljanja raznolikosti se ne zgodi sam od sebe, temveč je za to potrebna skrb menedžmenta, je bil eden od poudarkov okrogle mize, ki so jo pripravili pri zagovorniku načela enakosti. Na dogodku, s katerim so pospremili izdajo posebnega priročnika o varstvu pred diskriminacijo na področju dela, so sodelovali tudi predstavniki podjetij.