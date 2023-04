Hiša RTVS opremlja svoje pisarne z grafikami priznanih umetnikov

Ljubljana, 5. aprila - V medijih se pojavljajo zapisi, da RTVS opremlja pisarne z grafikami, ob čemer se sprašujejo o smotrnosti teh nakupov v aktualnih razmerah. Na RTVS so za STA zapisali, da so kulturni zavod in da noben vložek v kulturo oz. umetnost ni izgubljen. Grafike priznanih slovenskih in hrvaških umetnikov so kupili pri galeriji Ažbe z dolgoletno tradicijo.