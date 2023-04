91-letna nemška umetnica s krhko velikonočno umetnostjo

Berlin, 9. aprila - Renate Radoy, 91-letna nemška umetnica že okoli božičnih praznikov začne pripravljati svoje velikonočne dekoracije. Umetnica iz Rüdersdorfa v Brandenburgu s čopičem na krhke jajčne lupine slika nežne mozaikom podobne vzorce in okraske. Med kupci njenih okrašenih velikonočnih jajc so med drugim tudi nemški politiki in umetniki.