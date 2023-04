Komisija razveljavila izbor izvajalca za obnovo odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami

Ljubljana, 4. aprila - Državna revizijska komisija je danes razveljavila odločitev Darsa o oddaji javnega naročila za obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami konzorciju CGP s partnerjema. Zahtevka za revizijo, ki jima je komisija ugodila, sta vložila Voc Celje in Pomgrad, so sporočili iz komisije.