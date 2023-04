V Leopoldovem muzeju na Dunaju na ogled zbirka Reinholda Würtha

Dunaj, 8. aprila - V Leopoldovem muzeju na Dunaju je do 10. septembra na ogled zbirka umetniški del nemškega podjetnika Reinholda Würtha. Razstava Neverjetno. Zbirka Würth v približno ducat dvoranah in v dveh nadstropjih ponuja vpogled v srce zbiratelja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Združuje velika imena in najrazličnejše stile.