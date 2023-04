Sklad delodajalcem predstavil spodbude za zaposlovanje invalidov

Ljubljana, 4. aprila - Pri uresničevanju zaveze enakopravne in enakovredne obravnave invalidov so tudi na področju zaposlovanja delodajalcem na voljo različne spodbude. Kakšne, so delodajalci lahko izvedeli na današnjem spletnem dogodku Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.