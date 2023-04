Nemški policisti za strožje omejitve pri vožnji z električnim skirojem

Berlin, 4. aprila - Potem ko so Parižani v nedeljo na referendumu z veliko večino izglasovali prepoved izposoje električnih skirojev v mestu, so k strožjim omejitvah pri vožnji z njimi pozvali še nemški policisti. Njihov sindikat GdP se med drugim zavzema za višje globe in prepoved vožnje pod vplivom alkohola.