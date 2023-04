Obilno aprilsko sneženje zajelo več balkanskih držav

Beograd/Priština/Sarajevo/Podgorica, 4. aprila - Obilno sneženje, ki je zajelo dele Srbije, Kosova, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, povzroča težave in zastoje v prometu, ponekod tudi težave pri dobavi električne energije. V Beogradu so danes presegli rekordno višino snežne odeje v aprilu, padavine pa se bodo nadaljevale do srede. Temperature so bolj podobne tistim v januarju.