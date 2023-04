Ministrica Vrečko pozvala vodstvo RTV Slovenija k odstopu

Ljubljana, 4. aprila - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnji zaostritvi stavkovnih dejavnosti na RTV Slovenija ocenila, da to dejanje priča o resnosti razmer v nacionalni medijski hiši. RTV Slovenija na ta način ne more opravljati svojega poslanstva, je dejala v izjavi za javnost in vodstvo hiše pozvala k odstopu.