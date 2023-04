Unesco in EU s skupnim projektom za boj proti antisemitizmu v Evropi

Bruselj, 4. aprila - Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in Evropska komisija sta začela dvoletni skupen projekt, katerega namen je z izobraževanjem preprečevati naraščajoči antisemitizem v Evropi. V projektu sodeluje več držav članic EU, med njimi Slovenija, so sporočili iz Bruslja.