Rast cen stanovanjskih nepremičnin v EU se je ob koncu leta umirila

Luxembourg, 4. aprila - Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so v zadnjem lanskem četrtletju v medletni primerjavi zrasle za 3,6 odstotka, potem ko je bila v tretjem četrtletju rast 7,3-odstotna. V območju z evrom so se po 6,6-odstotni rasti v tretjem četrtletju v zadnjem trimesečju cene zvišale za 2,9 odstotka, so sporočili iz evropskega statističnega urada.