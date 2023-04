Berlin, 4. aprila - Nemčija je februarja izvozila za 136,7 milijarde evrov blaga, kar je štiri odstotke več kot januarja. Težave v dobavnih verigah so popustile, okrepilo pa se je povpraševanje, zlasti iz ZDA in Kitajske, so razloge za rast pojasnili na nemškem statističnem uradu.