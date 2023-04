Program Mladi za napredek Maribora spodbudil k raziskovanju več kot 16.000 mladih

Maribor, 4. aprila - Program Mladi za napredek Maribora, ki ga ob podpori mestne občine izvaja Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor, letos beleži 40 let obstoja. V vseh teh letih je v programu sodelovalo 16.522 mladih avtorjev. Pri delu jim je pomagalo več kot 6000 mentorjev, skupaj so pripravili in oddali 8249 raziskovalnih nalog.