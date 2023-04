Ibrahimovićev kip bo tudi po popravilu ostal na skrivni lokaciji

Malmö, 4. aprila - Kip zvezdniškega švedskega nogometnega napadalca Zlatana Ibrahimovića, ki so ga poškodovali vandali, so po treh letih obnovili in restavrirali, a ga ne bodo vrnili na podstavek pred stadionom v Malmöju. Tamkajšnje mestne oblasti so se odločile, da ga bodo pred "nepredvidljivimi navijači" hranile na varnem na skrivni lokaciji.