WHO: Eden od šestih ljudi trpi zaradi neplodnosti

Ženeva, 4. aprila - Neplodnost prizadene približno enega od šestih ljudi na svetu, kaže poročilo, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila v ponedeljek. Rezultati poročila kažejo na nujno potrebo po izboljšanju dostopa do kakovostne in cenovno dostopne oskrbe neplodnosti za tiste, ki jo potrebujejo, je ob tem zapisala WHO.