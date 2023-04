Vreme: Sončno in vetrovno

Ljubljana, 4. aprila - Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa se bo od vzhoda zmerno pooblačilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Veter bo počasi slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo precej jasno. Zjutraj bo marsikje še slana, čez dan pa bo postopno topleje.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom pa vztraja ciklonsko območje. Nad naše kraje z okrepljenim severovzhodnim vetrom doteka hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vetrovno, nekaj več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške. V sredo bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutro bo mrzlo.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.