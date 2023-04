Pošta Slovenije s sindikatoma sklenila dogovor, zato stavke ne bo

Maribor, 3. aprila - Poslovodstvo Pošte Slovenije je z reprezentativnima sindikatoma v družbi, Sindikatom poštnih delavcev in Sindikatom delavcev prometa in zvez, zaključila pogajanja v sklopu socialnega dialoga, so sporočili iz omenjenega državnega podjetja. Stavke poštnih delavcev, ki je bila napovedana za 17. april, tako ne bo.