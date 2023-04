Slovenski reprezentanti do 17 let na EP s Srbijo, Španijo in Italijo

Brdo pri Kranju, 3. aprila - Slovenska kadetska nogometna reprezentanca bo še četrtič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu do 17 let. Varovanci nekdanjega reprezentanta Miša Brečka so tekmece dobili po današnjem žrebu na Madžarskem in bodo igrali v skupini B s Srbijo, Španijo ter z Italijo, je na spletni strani zapisala Nogometna zveza Slovenije (NZS).