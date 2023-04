Veterinarska zbornica: Preobčutljivostne reakcije na cepiva proti steklini načeloma redke

Ljubljana, 3. aprila - Potem ko je po spletu, socialnih omrežjih in v nekaterih medijih v Sloveniji zakrožila informacija o škodljivosti cepiva proti steklini, Veterinarska zbornica Slovenije izpostavlja, da so preobčutljivostne reakcije načeloma redke, če do njih pride, pa jih je treba zdraviti. Veterinarji neželene učinke evidentirajo in poročajo, so zagotovili.