V deželni svet v Trstu izvoljen Slovenec Marko Pisani

Pisani je bil deželni svetnik od lani, ko mu je mesto prepustil Igor Gabrovec po izvolitvi za župana Devina - Nabrežine.

Slovenci so kandidirali tudi na listah nekaterih drugih strank. Zanje so bili ključnega pomena preferenčni glasovi. Med slovenskimi kandidati je največ preferenčnih glasov, 1504, dobila Valentina Repini iz levosredinske Demokratske stranke, a je bila na listi svoje stranke v tržaškem okrožju šele tretja in se ji tako ni uspelo uvrstiti v deželni parlament. Po poročanju Primorskega dnevnika naj ne bi uspelo niti sedanjemu deželnemu svetniku Danilu Slokarju iz desne Lige, ki je glede na izide po preštetju vseh glasov zbral 438 preferenc in bil drugi na listi svoje stranke v tržaškem okrožju.

Deželni svet v Trstu šteje 48 članov, med katerimi sta predsednik dežele ter predsedniški kandidat, ki je po številu glasov na drugem mestu. Za predsednika FJK je bil kot prvi v zgodovini za drugi mandat s 64,2 odstotka glasov izvoljen desnosredinski Massimiliano Fedriga, sedež v deželnem svetu pa ima še drugouvrščeni Massimo Moretuzzo iz leve sredine, ki ga je podprlo 28,4 odstotka volivcev.

Za preostalih 46 mest v deželnem parlamentu so se potegovali kandidati 13 strank, gibanj in koalicij, ki so bili izvoljeni v petih volilnih okrožjih - Trst, Gorica, Videm, Pordenon in Tolmeč.

Volilna udeležba je bila 45,3-odstotna, nižja kot na prejšnjih volitvah pred petimi leti, ko je glasovalo 49,6 odstotka volivcev. Takrat so sicer volitve potekale le en dan, tokrat so v FJK glasovali v nedeljo in ponedeljek.