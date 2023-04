Radio Slovenija: Istrabenz Turizem se je odpovedal prenosu sobaric

Koper, 3. aprila - Sobarice v hotelih LifeClass ostajajo zaposlene v družbi Istrabenz Turizem, saj so si tam premislili in jih ne bodo prenesli na zunanjega izvajalca, poroča Radio Slovenija. Kot so pojasnili v podjetju, so poleg 53 zaposlenih pridobili še pet novih, tako da imajo zdaj 58 sobaric.