Pirc Musar podprla odpravo razlik pri obravnavi športnic in športnikov

Ljubljana, 3. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes srečala s predstavnicami slovenske ženske nogometne reprezentance in podprla njihova prizadevanja za enakost spolov. Poudarila je, da je treba razlike pri obravnavi med športnicami in športniki odpraviti, so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednice.