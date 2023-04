Preklic iskanja 19-letnega Bora Razingerja iz Mokronoga

Mokronog, 3. aprila - Policija preklicuje iskanje 19-letnega Bora Razingerja iz Mokronoga, saj so ga nekaj po 17. uri našli obnemoglega v gozdu v okolici Mokronoga. O najdbi so obvestili svojce in ga predali zdravstvenemu osebju, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.