V zadnjem tednu marca potrjenih 1864 koronavirusnih okužb

Ljubljana, 3. aprila - Zaradi ugodnih epidemioloških razmer sta ministrstvo za zdravje in NIJZ zmanjšala obseg poročanja o aktualnih podatkih, povezanih z novim koronavirusom. Od minulega ponedeljka do četrtka so sicer potrdili 1864 koronavirusnih okužb. V teh dneh je bilo v povprečju hospitaliziranih 31 covidnih bolnikov na navadnih oddelkih in štirje na intenzivnih.