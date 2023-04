Neznanci poškodovali učne table ob kolesarski poti med Kamnikom in Godičem

Kamnik, 3. aprila - V soboto ponoči so neznanci na novi, teden dni stari, kolesarski poti med Kamnikom in Godičem poškodovali in uničili učne table Kolesarčkove poti. Ta je sicer vključevala 12 urejenih točk, od tega 10 počivališč, zaradi vandalizma pa so na šestih lokacijah informativne učne table popolnoma uničene, so sporočili z občine Kamnik.