Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 3. aprila - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, 2. stopnje. Nevarnejša so zlasti strma pobočja ter mesta z napihanim snegom. Sveži snežni nanosi nastajajo na zahodnih in južnih pobočjih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V snežni odeji so skrite tudi šibke plasti, po katerih se lahko splazi sneg, ki je zapadel ob zadnjem sneženju. Nižje je nevarnost zaradi manjše količine snega majhna, 1. stopnje. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage.

Od petka je v visokogorju zapadlo od 10 do 20 centimetrov, glavnina padavin je bila v noči iz petka na soboto. Danes je zapihal močan severni do severovzhodni veter, ki na izpostavljenih mestih prenaša sneg in je nastala vetrna skorja. Veliko je napihanega snega na vseh straneh. Sneg je zaradi ohladitve suh in pomrzjen.

Danes popoldne bo delno jasno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, najvišji vrhovi bodo občasno v oblakih. Še bo pihal močan severni do severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -2, na 2500 metrih okoli -10 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj bo še pihal zmeren do močan severni do severovzhodni veter, ki bo dopoldne začel slabeti. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -7, na 2500 metrih okoli -12 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, a bo oblačnost večinoma nad vrhovi. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Še vedno bo mrzlo. Temperaturna meja 0 °C bo popoldne na nadmorski višini okoli 1200 metrov. V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, nekoliko topleje bo.

Nevarnost snežnih plazov bo do vključno srede nad okoli 2000 metri ostala zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Nevarna bodo zlasti področja z napihanim snegom. Povečale se bodo poledenele površine. V nadaljevanju tedna se bo nevarnost snežnih plazov postopno zmanjšala.