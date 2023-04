Celjski kriminalisti pridržali 53-letnega osumljenca ponarejanja denarja

Celje, 3. aprila - Celjski kriminalisti so prejšnji teden pridržali slovenskega državljana, osumljenega ponarejanja denarja. Kazensko so ovadili 53-letnika, ki ga sumijo 16 kaznivih dejanj ponarejanja denarja in je ob pridržanju pri sebi imel še 12 ponarejenih stoevrskih bankovcev, preiskovalni sodnik pa je zoper njega odredil pripor, so sporočili s PU Celje.