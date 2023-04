Akrapovič kljub spremembam v industriji pričakuje stabilno poslovanje

Ivančna Gorica, 5. aprila - Podjetje Akrapovič je ob nadaljnji rasti povpraševanja tudi lani ustvarilo višje prihodke in dobiček. Zaradi sprememb v industriji, ki jih prinašata elektrifikacija motorjev in zeleni prehod, ne pričakujejo posebnih pretresov. Glede letošnjih poslovnih rezultatov so tako optimistični, pri čemer med drugim izpostavljajo umirjanje rasti stroškov.