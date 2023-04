Mokronog, 3. aprila - Svojci pogrešajo 19-letnega Bora Razingerja iz Mokronoga, ki je v nedeljo odšel peš od doma neznano kam. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, je vitke postave, ima modre oči in rjave, krajše pristrižene lase. Oblečen je bil v siva športna oblačila in jakno modre barve, obut je bil v rjave pohodne čevlje, so sporočili s PU Novo mesto.