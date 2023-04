Strokovnjaki na konferenci osvetlili perspektivo trajnostne gradnje pri nas

Ljubljana, 3. aprila - Eno ključnih vprašanj pri trajnostni gradnji stanovanj je, kako jo narediti dostopno vsem, je bilo mogoče slišati na današnji konferenci, na kateri so strokovnjaki iz različnih družbenih sfer razpravljali o perspektivi trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Pri tem so med drugim opozorili tudi na nujnost sprememb koncepta razmišljanja.