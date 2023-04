V Krmelju naj bi dobili bivalno enoto za starejše

Krmelj, 3. aprila - Dom upokojencev in oskrbovancev iz Impoljce v Občini Sevnica namerava v Krmelju do leta 2026 zgraditi bivalno enoto za 16 varovancev. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 3,4 milijona evrov, so navedli na današnji predstavitvi projekta pred prijavo na razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.