Pred člani ESS razprava o predlogih zakonov o ZZZS in digitalizaciji v zdravstvu

Ljubljana, 4. aprila - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) bodo na izredni seji obravnavali predloga zakonov o zdravstvenem informacijskem sistemu in o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). O obeh naj bi sicer razpravljali že 24. marca, a vladna stran do takrat še ni pripravila izhodišč o prenovi ZZZS, ki so jih pred razpravo želeli socialni partnerji.