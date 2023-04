Raziskava NIJZ: Po okužbi s koronavirusom 40 odstotkov še občuti težave

Ljubljana, 3. aprila - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v 25. izvedbi raziskave o vplivu epidemije covida-19 ugotavlja, da skoraj 40 odstotkov oseb, ki so bile okužene z novim koronavirusom in so imele težave po preboleli okužbi, trenutno še vedno občuti težave in navaja slabšo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki teh težav nimajo več.