Na okrogli mizi o etični presoji raziskav opozorili na nujnost izobraževanja

Ljubljana, 3. aprila - Na okrogli mizi o etični presoji raziskav so predstavnice in predstavniki nacionalnih etičnih komisij in komisij na ravni univerz, fakultet in inštitutov opozorili, da bi bilo o etiki raziskovanja treba izobraževati tudi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Menijo, da je potrebno etično delovanje vpeti v razmišljanje vsakega posameznika.