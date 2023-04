V Španskih borcih Gran Bolero koreografa Jesusa Rubia Gama

Ljubljana, 4. aprila - V Španskih borcih bo drevi premiera predstave Gran Bolero, v kateri se bo pod vodstvom španskega koreografa Jesusa Rubia Gama šest plesalcev iz ansambla EN-KNAP Group in šest iz Zagrebškega plesnega ansambla posvetilo plesu in se vrnilo k Ravelovi glasbeni partituri. Predstava bo pozneje zasedla večje odre in gostovala tudi na Ljubljana Festivalu.