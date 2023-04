Ljubljana, 3. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi burje je na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.