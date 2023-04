Na delovišču v Štorah našli starejšo mino

Štore, 3. aprila - Celjski policisti so bili danes nekaj pred 9. uro dopoldne obveščeni, da so na delovišču ceste na Lipi v Štorah, v bližini trgovine Mercator, našli večjo mino, ki najverjetneje izvira iz druge svetovne vojne. Do odstranitve eksplozivnega sredstva so zaprli cesto na Lipo in zavarovali širše območje. Obvoz je urejen.