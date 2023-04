Furs opozarja na prevarantska elektronska sporočila

Ljubljana, 3. aprila - Nekateri davčni zavezanci prejemajo prevarantska elektronska sporočila, da jim je "Davčna uprava Republike Slovenije" izdala obračun in da so upravičeni do določenega zneska, za nakazilo pa da naj kliknejo na povezavo. Gre za prevaro, opozarja Furs, ki od zavezancev nikoli ne zahteva, da podatke vnašajo v spletne povezave ali SMS-sporočila.