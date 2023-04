Države Opec+ v usklajeno zmanjšanje proizvodnje nafte, cene poskočile

Dunaj/Singapur, 3. aprila - Članice skupine proizvajalk nafte Opec+ so v nedeljo napovedale usklajeno zmanjšanje proizvodnje nafte od maja do konca leta za okoli 1,6 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Cene nafte so danes v azijskem trgovanju poskočile tudi za osem odstotkov, trenutno so pet odstotkov nad izhodišči.