S kmetije v Svetem Štefanu po odloku inšpektorja odpeljali več zanemarjenih živali

Polzela, 3. aprila - Društvo za zaščito živali iz Orove vasi pri Polzeli je po nalogu veterinarskega inšpektorja s kmetije v Svetem Štefanu v šmarski občini v torek odpeljalo več ponijev. Kot so za STA povedali v društvu, so bile živali, med katerimi sta tudi breji kobili, hudo zanemarjene, pa tudi zelo žejne, saj so bile dlje časa brez vode.