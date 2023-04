Biden po uničujočih tornadih sprostil zvezno pomoč za Arkansas

Washington, 3. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo sprostil zvezno pomoč za Arkansas, eno od zveznih držav, ki so jih konec tedna prizadeli uničujoči tornadi. Številne močne nevihte na jugu, srednjem zahodu in severovzhodu ZDA so zahtevale najmanj 29 življenj, ob odstranjevanju ruševin pa lahko to število še dodatno naraste, poročajo ameriški mediji.