Udinese Bijola in Lovrića klonil v Bologni

Ljubljana, 2. aprila - Nogometaši Udineseja so v 28. krogu italijanskega prvenstva na gostovanju v Bologni izgubili z 0:3. Junak dvoboja je bil z dvema podajama in zadetkom Gambijec Musa Barrow. Dvoboj Spezie Tia Cipota in Salernitane Domna Črnigoja se je končal 1:1, Lazio pa je na gostovanju z 2:0 premagal Monzo.