Medvedjev z zmago na mastersu v Miamiju do četrtega naslova letos

Miami, 2. aprila - Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je zmagovalec turnirja serije masters v Miamiju z denarnim skladom 9,32 milijona evrov. To je njegov četrti naslov na turnirjih serije ATP letos. V današnjem finalu je bil po uri in 33 minutah boljši od mladega Italijana Jannika Sinnerja s 7:5 in 6:3.