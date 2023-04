Vreme: posamezne plohe

Ljubljana, 2. aprila - Zvečer in sprva tudi ponoči bodo še posamezne plohe. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. Do jutri zjutraj se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod se bo po jasnem jutru oblačnost povečala, popoldne pa se bo spet jasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od ponedeljka zjutraj do torka zjutraj bo burja na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 km/h, od ponedeljka zvečer do torka zjutraj pa tudi hitrost okoli 120 km/h.

Obeti: V torek bo sončno in vetrovno. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, veter bo oslabel. V četrtek bo spet bolj sončno vreme. Zjutraj bo marsikje slana.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo in osrednjim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe in bo zvečer Slovenijo. Za njo bo k nam od severa dotekal vse hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo še krajevne plohe, do jutra se bo že večinoma zjasnilo. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu burja.

V ponedeljek bo ob severnem Jadranu ter v Furlanski nižini pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja.