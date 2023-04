Umrl priznani japonski skladatelj Ryuichi Sakamoto

Tokio, 2. aprila - V starosti 71 let je umrl znan japonski filmski skladatelj, glasbenik, igralec in producent Ryuichi Sakamoto. Sakamoto, ki je med drugim prejel oskarja za glasbo v filmu Zadnji kitajski cesar, je po dolgotrajni bolezni umrl v torek za rakom, pogreb pa je na njegovo željo potekal v ožjem družinskem krogu, so danes sporočili njegovi predstavniki.